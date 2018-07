Sie mischen Pop und Punk und haben damit richtig großen Erfolg. Die kanadische Band Simple Plan macht mit einfachen Zutaten Musik, die den Fans gefällt. In Deutschland stieg das aktuelle Album «Get Your Heart On!» gerade auf Platz zehn der Charts ein. Diese Begeisterung der Fans wollen die Musiker mitnehmen auf ihre drei Live-Konzerte, die sie in Deutschland geben: Am 26.8. spielt Simple Plan in München; im September geht es dann nach Stuttgart (10.) und Frankfurt/Main (11.).

