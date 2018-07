Frankfurt/Main (dpa) - Nach ihrem gescheiterten Anlauf zum ersten Fluglotsenstreik in Deutschland gibt sich die Gewerkschaft der Flugsicherung weiterhin kampfbereit. In einem offenen Brief an die Beschäftigten der Deutschen Flugsicherung erhebt die Gewerkschaft Vorwürfe gegen DFS-Geschäftsführung wie auch gegen Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer. Die Führungsetage des bundeseigenen Unternehmens habe Mitarbeiter bedroht und fehlinformiert, heißt es. So würden Kranke unter den Generalverdacht der Täuschung gestellt.

