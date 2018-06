Palo Alto (dpa) - Die Schwester von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg kehrt dem weltgrößten Sozialen Netzwerk den Rücken, um ihre eigene Firma aufziehen. Randi Zuckerberg, die das Marketing bei Facebook verantwortete, bestätigte ihren Abschied mit einer Mitteilung im Internet-Dienst Twitter.

Sie habe «gemischte Gefühle», schrieb Randi Zuckerberg. Sie hatte mitgeholfen, aus dem 2004 gestarteten Studentenprojekt ihres Bruders eine der erfolgreichsten Internetfirmen der Welt zu schaffen. Facebook hat nach letztem Stand mehr als 750 Millionen Nutzer und wird auf einen Wert von 100 Milliarden Dollar oder mehr geschätzt.

Randi Zuckerberg war neben ihrem Bruder das Gesicht von Facebook. So moderierte sie mehrere Sendungen, bei denen Facebook mit US-Fernsehsendern zusammenarbeitete, und trat auf Veranstaltungen auf.

«Jetzt ist die perfekte Zeit für mich, abseits von Facebook ein Unternehmen aufzubauen, das sich den spannenden Trends in der Medienbranche widmet», heißt es in einem Brief Zuckerbergs, der vom Blog «All Things Digital» veröffentlicht wurde.

Twitter-Account

Bericht von All Things Digital