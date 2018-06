Berlin (dpa) - Das miese Sommerwetter treibt viele Menschen in Museen und Kinos. Manche Filmtheater und Ausstellungen hatten im Juli fast doppelt so viele Besucher wie sonst zu dieser Zeit. Das hat eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergeben. «Die Leute, die sonst ins Schwimmbad gehen, kommen jetzt ins Kino», berichtet etwa Udo Klein vom Odeon-Apollo in Koblenz. Für Juli-Verhältnisse großes Interesse melden auch viele Museen: In das Naturkundemuseum in Münster kamen zum Beispiel 20 000 Besucher - doppelt so viele wie im Vorjahr.

