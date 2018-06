Berlin (dpa) - Schüsse auf ein Auto in Berlin haben zwei Todesopfer gefordert. Eine junge Frau erlag den schweren Verletzungen, die sie in einem Kugelhagel im Stadtteil Wedding erlitten hatte. Eine weitere Frau war vormittags noch am Tatort gestorben. Sie soll die Lebensgefährtin des mutmaßlichen Schützen gewesen sein, Ein drittes Opfer kam mit Schussverletzungen am Kopf ins Krankenhaus. Der 25 Jahre alte Verdächtige ist noch auf der Flucht. Der Schütze hatte mit einer Pistole das Feuer auf den Wagen eröffnet. Die Kriminalpolizei geht von einer Beziehungstat aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.