Paris/Monaco (dpa) - Alle Augen waren auf Fürst Albert II. und seine Frau Charlène gerichtet: Wenige Wochen nach ihrer Hochzeit hat sich Monacos Fürstenpaar am Freitagabend beim traditionellen Rot-Kreuz-Ball in Monte-Carlo gezeigt. Mehrere hundert Euro zahlten die Gäste für Eintrittskarten.

Die Einnahmen des 1948 von Fürst Louis II. ins Leben gerufenen Traditionsballs gehen an das Hilfswerk des Roten Kreuzes. Offizieller Star der glamourösen Benefiz-Gala war nach Angaben der Organisatoren Rock-Legende Joe Cocker.

Albert und Charlène absolvieren im Moment eine ganze Reihe öffentlicher Auftritte. Erst am vergangenen Sonntag hatten beide an einem Wohltätigkeitskonzert zugunsten des Malteser-Hilfsdienstes teilgenommen. Mit den zahlreichen öffentlichen Auftritten begegnet das Fürstenpaar auch Gerüchten über die erste Ehekrise. Ein französisches Magazins hatte die Gerüchte angeheizt, als kurz vor der Hochzeit ein Bericht über angebliche Trennungsabsichten der in Südafrika geborenen Charlène erschien. Das Paar hatte das dementiert und gerichtliche Schritte gegen das Magazin eingeleitet. Der 53-jährige Fürst Albert II. und seine 20 Jahre jüngere Frau hatten Anfang Juli geheiratet.