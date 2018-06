Peking/Hongkong (dpa) - Nach den Verlusten an der Wall Street und in Europa sind am Freitag auch die Börsen in China und Hongkong auf Talfahrt gegangen. Der Hang Seng-Index in Hongkong sackte zunächst bis zu 4,8 Prozent ab und erholte sich gegen Mittag auch nur wenig.

Der Composite Index der Börse in Shanghai verlor zum Auftakt mehr als zwei Prozent, während der Leitindex in Shenzhen um fast drei Prozent zurückging.