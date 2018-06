FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURS.FX1> hat seine Talfahrt vor dem Hintergrund der jüngsten Zuspitzung der europäischen Schuldenkrise am Freitag vorerst gestoppt. Im frühen Handel hielt sich die Gemeinschaftswährung stabil über der Marke von 1,41 US-Dollar bei 1,4115 Dollar. Ein Dollar kostete damit 0,7083 Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,4229 (Mittwoch: 1,4300) Dollar festgesetzt. Im Verlauf der Woche ist der Euro damit in der Spitze um fast fünf Prozent abgerutscht.

Für den weiteren Handelsverlauf rechnen Experten der Landesbank Hessen-Thüringen trotz der massiven Verlusten an den Aktienmärkten zunächst mit einem weiterhin stabilen Eurokurs. Erst am Nachmittag seien mit der Veröffentlichung von US-Arbeitsmarktdaten neue Impulse für den Handel an den Devisenmärkten zu erwarten. Überraschend schlechte Arbeitsmarktdaten aus den USA könnten die Risikofreude der Investoren weiter bremsen und den Euro erneut auf Talfahrt schicken.