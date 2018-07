Santiago de Chile (dpa) - Die soziale Spannung steigt in Chile. Neue Studentenproteste in mehreren Städten endeten mit fast 900 Verhaftungen und 90 verletzten Polizisten. Eine Gruppe gewalttätiger Demonstranten plünderte und warfen Brandbomben. Über tausend Polizisten waren zur Auflösung der nicht erlaubten Demonstration im Einsatz. Die Studenten fordern von der konservativen Regierung des Präsidenten Sebastián Piñera eine Senkung der Studiengebühren. In Chile kann ein Universitätsstudium monatlich rund 2000 Dollar kosten.

