Langen (dpa) - Die Deutsche Flugsicherung will am Montag wieder mit ihren streikwilligen Fluglotsen verhandeln. Das bundeseigene Unternehmen nannte noch zwei weitere Terminvorschläge, um einen möglichen Streik mit tausenden Flugausfällen abzuwenden. Ein neues Angebot an die Gewerkschaft der Flugsicherung gibt es aber nicht. Das hatte die Gewerkschaft als Vorbedingung für eine Rückkehr an den Verhandlungstisch genannt. Einen für gestern angekündigten Streik hatten die Fluglotsen kurzfristig abgesagt.

