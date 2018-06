Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat Darstellungen zurückgewiesen, er habe seine ablehnende Haltung zu einem neuen NPD-Verbotsverfahren aufgegeben. Aus der Beteiligung seines Ministeriums an einer entsprechenden Arbeitsgruppe könne nicht geschlossen werden, dass Friedrich seine Haltung geändert habe, teilte einer seiner Sprecher mit. Das «Hamburger Abendblatt» hatte ein Schreiben an den Innenminister von Sachsen-Anhalt zitiert, in dem Friedrich für dessen Initiative zur Einrichtung der Arbeitsgruppe danke und die Teilnahme des Bundesinnenministerium zusage.

