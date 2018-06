Dortmund (dpa) - Nationalspieler Kevin Großkreutz hat das erste Tor der 49. Bundesliga-Saison erzielt. Er brachte Titelverteidiger Borussia Dortmund im Auftaktspiel gegen den Hamburger SV in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. In der Vorsaison hatte Großkreutz insgesamt acht Treffer für den BVB geschossen.

