Torrance/Berlin (dpa) - Wegen eines Software-Problems mit dem Automatik-Getriebe ruft der japanische Autobauer Honda in den USA rund 1,5 Millionen Wagen in die Werkstätten zurück. Betroffen sind die Modelle Accord, CR-V und Element, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilte.

In seltenen Fällen könne es zu Schäden am Getriebe kommen, falls schnell zwischen den einzelnen Schaltpositionen hin- und hergeschaltet werde. Dies könne etwa der Fall sein, wenn sich der Wagen in Schnee oder Matsch festgefahren habe. Bislang gab es laut Honda keine Berichte über Verletzungen im Zusammenhang mit diesem Problem.

Honda-Mitteilung auf der Website