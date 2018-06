Bonn (dpa) - Das Bundeskartellamt vermutet Preisabsprachen unter Deutschlands Matratzenherstellern und Händlern. An neun Standorten in Bayern, Nordrhein- Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg hat es gestern Durchsuchungen gegeben. Es besteht auch der Verdacht, dass Hersteller versucht haben, Händler dazu zu zwingen, Mindestpreise einzuhalten, heißt es vom Bundeskartellamt. Das «Handelsblatt» berichtet, die Firmen seien von den Durchsuchungen überrascht worden. In Branchenkreisen werde spekuliert, das Bundeskartellamt sei nach einer Beschwerde tätig geworden.

