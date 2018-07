Inhalt Seite 1 — Rehn verteidigt Barroso: Rettungsschirm aufstocken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Brüssel (dpa) - Im Streit über eine mögliche Aufstockung des europäischen Rettungsschirms (EFSF) schließt auch EU-Währungskommissar Olli Rehn einen solchen Schritt nicht aus.

Damit stellt sich Rehn hinter EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, der eine erneute Erhöhung des 440 Milliarden Euro schweren Krisenfonds ins Gespräch gebracht hatte. Es sei seit langem die Position der Kommission, die tatsächliche Kreditfähigkeit des EFSF zu verstärken und den Umfang seiner Aktivitäten auszuweiten, sagte Rehn am Freitag in Brüssel. Eine konkrete Summe nannte er nicht.

«Wir müssen bereitstehen, um unsere Krisenwerkzeuge anzupassen», sagte Rehn weiter. Der milliardenschwere Krisenfonds müsse nun vor allem «von den Märkten respektiert und als glaubwürdig eingestuft werden». Er bekannte, die Finanzmärkte hätten nicht wie erhofft auf die Beschlüsse des EU-Sondergipfels reagiert. Die Staats- und Regierungschefs der 17 Euro-Staaten hatten am 21. Juli ein zweites Hilfspaket für Griechenland und die Ausweitung der EFSF-Aufgaben auf den Weg gebracht. Brüssel stehe weiter hinter diesen Beschlüssen.

Ein Grund für die Talfahrt der Märkte sei die lange Schuldendebatte in den USA gewesen. Vor allem aber äußerte Rehn Selbstkritik: «Wir hatten Schwierigkeiten, den Märkten die Beschlüsse zu vermitteln.»

Er rief die Märkte zu mehr Geduld auf. Experten der Kommission, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Mitgliedsstaaten arbeiteten unter Hochdruck daran, die Gipfel-Beschlüsse im Detail auszuformulieren. Schon Anfang September könnte diese Arbeit erledigt sein, sagte Rehn. Dann müssten die Texte den nationalen Parlamenten zur Verabschiedung vorgelegt werden, um ihre Wirkung zu zeigen. «Es wäre fantastisch gewesen, wenn die Beschlüsse schon am 22. Juli voll einsatzbereit gewesen wären.» Es bedürfe aber Zeit, diese «komplexen Beschlüsse» umzusetzen.

Der deutlich wachsende Druck der Finanzmärkte auf Italien und Spanien in den vergangenen Tagen sei nicht gerechtfertigt, sagte Rehn. «Es ist nicht so, als ob sich die Grundlagen der italienischen und spanischen Wirtschaft über Nacht geändert hätten». Er unterstrich sein Vertrauen in die beschlossenen Sparmaßnahmen der beiden Länder. Weder Spanien noch Italien benötigten Hilfen aus dem Fonds.

Die EZB spiele weiterhin eine «Schlüsselrolle» in der Antwort auf die Krise. Das Institut hatte am Donnerstag angekündigt, wieder Staatsanleihen von Krisenländern zu kaufen. «Die Kommission vertraut darauf, dass die EZB weiterhin das Nötige unternimmt, um die finanzielle Stabilität in der Eurozone aufrechtzuerhalten», so Rehn.