Tel Aviv (dpa) - Die Palästinenser haben den angekündigten Ausbau der israelischen Siedlung Har Homa im arabischen Ostteil von Jerusalem in scharfen Worten verurteilt. Israel versuche, die Besetzung in eine tatsächliche Eroberung umzuwandeln, zitiert die «Jerusalem Post» den palästinensischen Chefunterhändler Saeb Erekat. Auch Frankreich kritisierte die israelische Entscheidung. Israel betrachtet Har Homa jedoch als Teil seiner Hauptstadt Jerusalem. Das israelische Innenministerium hatte gestern den Bau von weiteren 930 Wohnungen in der Siedlung genehmigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.