Offenbach (dpa) - Am Samstag entwickeln sich bei wechselnder, vielfach starker Bewölkung verbreitet Schauer und Gewitter, die nachmittags und vor allem in der Westhälfte örtlich wieder kräftig ausfallen können.

Richtung Küste und Schleswig-Holstein und in Südostbayern ist die Regenwahrscheinlichkeit geringer und die Sonne zeigt sich häufiger. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 20 und 23 Grad im Norden und Nordwesten, im Osten und Südosten werden 24 bis 27 Grad erreicht. Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen weht der Wind nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Sonntag regnet es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach gebietsweise schauerartig, teils auch begleitet von kräftigen Gewittern. In der zweiten Nachthälfte von Westen her zeitweise aufklarend und wieder trocken. Die Temperatur geht auf 18 bis 13 Grad zurück.

DWD