Paris (dpa) - Schlechtes Wetter über dem Raumfahrtzentrum in Französisch-Guayana hat den Start einer Ariane-5-Rakete erneut verhindert. Der geplante Weltraumflug müsse verschoben werden, teilte die Betreibergesellschaft mit. Schon vor fünf Wochen war der Countdown wegen technischer Probleme abgebrochen worden. Die Trägerrakete vom Typ Ariane 5 soll von Südamerika aus zwei Fernsehsatelliten ins All bringen. Ein neuer Termin für den Flug ins All steht noch nicht fest.

