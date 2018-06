Tokio (dpa) - Die Talfahrt der weltweiten Börsen setzt sich in Tokio fort. Der Nikkei-Index notierte nach knapp 50 Handelsminuten ein Minus von 3,32 Prozent beim Zwischenstand von 9338 Punkten. Auch an der deutschen Börse, in den USA und an den lateinamerikanischen Märkten sind die Kurse wegen der weltweiten Schuldenkrise eingebrochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.