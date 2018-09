Offenbach (dpa) - Heute Vormittag ist es in der Osthälfte nach Frühnebel noch teils wolkenarm mit sonnigen Abschnitten, sonst gibt es von Westen her im Tagesverlauf verbreitet wechselnde, vielfach starke Bewölkung mit schauerartigen Regenfällen.

Nach Süden und Osten hin gibt es auch teils kräftige Gewitter, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. In Nordwestdeutschland reißt dagegen die Bewölkung auf und danach ist es dort teils heiter, teils wolkig und weitgehend trocken.

Es bleibt relativ warm, vielfach auch schwül mit Höchstwerten zwischen 20 und 25 Grad, im Osten und Südosten bis zu 27 oder 28 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee mitunter böig auffrischender Wind, der von südlichen Richtungen auf Südwest bis West dreht.

DWD