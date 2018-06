Berlin (dpa) - Auch EU-Währungskommissar Olli Rehn schließt eine Aufstockung des europäischen Rettungsschirms nicht aus. Damit stellte sich Rehn hinter EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, der eine erneute Erhöhung des 440 Milliarden Euro schweren Krisenfonds am Vortag ins Gespräch gebracht hatte. Die Märkte verunsichert diese Diskussion zusätzlich: Weltweit war nach der dramatischen Talfahrt vom Vortag keine Entspannung in Sicht. Der Dax blieb den achten Tag in Folge im Minus. Zuvor waren Dow Jones und Nikkei eingebrochen.

