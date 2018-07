Cottbus (dpa) - 1860 München hat mit dem 5:0 -Erfolg bei Energie Cottbus einen Kantersieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Für die Bayern war es der erste Zweitliga-Sieg der Vereinsgeschichte in der Lausitz. Für Energie war es die höchste Heimniederlage in der Profi-Historie. Im zweiten Samstagsspiel unterlag Dynamo Dresden bei der SpVgg Greuther Fürth mit 0:1.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.