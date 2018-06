Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will sich nicht zu der US-Schuldenkrise äußern. «Einfach mal die Klappe halten», wäre ein gutes Motto der Stunde, hieß es aus deutschen Regierungskreisen lediglich. Die Ratingagentur Standard & Poor's hatte zuvor die US-Bonität von der Bestnote «AAA» auf «AA+» herabgestuft. Zugleich warnte die Agentur, der langfristige Ausblick sei negativ. Als Konsequenz schließen Experten weitere Turbulenzen auf den Finanzmärkten nicht aus. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es in den USA sowie in Europa erhebliche Kursverluste gegeben.

