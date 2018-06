Stade (dpa) - Autofahrer haben bei Buxtehude brennende Leichenteile am Straßenrand entdeckt. Nach ersten Untersuchungen handelt es sich um eine Frauenleiche, die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Wie die Frau umgebracht wurde, ist völlig unklar. Auch die Identität der Toten steht noch nicht fest. «Mit so einem Fall hatten wir hier noch nicht zu tun. Wir stehen ganz am Anfang der Ermittlungen», sagte der Sprecher der Polizei Stade, Rainer Bohmbach, am Samstag. Vermutlich habe der Täter am Freitagabend die Körperteile angesteckt, um Spuren zu verwischen.

Zur Identifizierung der Toten sei man auf die Hilfe der Rechtsmediziner angewiesen, erklärte der Sprecher. Zudem erhoffen sich die Fahnder von Zeugenhinweisen Erkenntnisse über die Umstände des Verbrechens. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur. Bei der Fahndung kamen noch in der Nacht ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera und ein Leichenspürhund zum Einsatz.

Am Freitagabend hatte gegen 21.30 Uhr ein Autofahrer die Beamten alarmiert. Beim Vorbeifahren war ihm das Feuer im Unterholz nahe des Örtchens Goldbeck im Landkreis Stade aufgefallen - als er anhielt und nachschaute, machte er die grausige Entdeckung. Gegen 22.45 Uhr meldete ein zweiter Autofahrer den Fund weiterer brennender Körperteile am Rande eines Weges, etwa drei Kilometer entfernt vom ersten Fundort. Das Gebiet wurde abgesperrt, die Feuerwehr löschte die kleinen Feuer. Die Spurensicherung dauerte die ganze Nacht und wurde am Samstag fortgesetzt.