Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Westerwelle sind bestürzt über den Absturz eines Hubschraubers in Afghanistan. Sie sei tief betroffen vom schrecklichen Verlust einer so großen Zahl amerikanischer Soldaten. Das übermittelte die Kanzlerin in einem Kondolenzschreiben an US-Präsident Obama. Deutschland setze sich an der Seite der USA weiter für Stabilität in Afghanistan ein, damit der Tod der Soldaten nicht vergebens sei. Außenminister Westerwelle sprach der amerikanischen und afghanischen Regierung sowie den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.