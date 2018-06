Tel Aviv (dpa) - Die soziale Protestbewegung in Israel schwillt immer weiter an. Bei einer der größten Kundgebungen in der Geschichte des jüdischen Staates demonstrierten am Abend landesweit mindestens 250 000 gegen die hohen Lebenshaltungskosten. Israelische Medien berichten sogar von 350 000 Demonstranten. In Tel Aviv und anderen Städten gab es Proteste, die bei weitem größte Demonstration fand in Tel Aviv statt. Rund 300 000 Menschen zogen durch die Innenstadt. «Das Volk will soziale Gerechtigkeit», skandierten die Menschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.