Berlin (dpa) - Pokalsieger FC Schalke 04 hat in der 49. Saison der Fußball-Bundesliga einen kapitalen Fehlstart hingelegt. Die Königsblauen verloren mit 0:3 beim VfB Stuttgart. Europa-League-Starter Hannover 96 begann mit einem 2:1-Sieg gegen 1899 Hoffenheim.

Erfolge feierten am 1. Spieltag auch Werder Bremen (2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern) und der VfL Wolfsburg (3:0 beim 1. FC Köln). Der FC Augsburg rettete bei seiner Erstliga-Premiere beim 2:2 gegen den SC Freiburg wenigstens einen Punkt. Dagegen kassierte Mit-Aufsteiger Hertha BSC eine bittere Niederlage. Die Berliner verloren mit 0:1 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg.

In einem niveauarmen Spiel vor 61 118 Zuschauern im Olympiastadion erzielte Tomas Pekhart in der 80. Minute das Siegtor für den «Club». Meister Borussia Dortmund hatte die Spielzeit am Freitagabend mit einem glanzvollen 3:1 gegen den Hamburger SV eröffnet und dabei eine Demonstration seiner Stärke abgeliefert.

Für den Revierrivalen Schalke begann die Saison dagegen mit einer bitteren Enttäuschung. Nach Toren von Cacau (37.), Martin Harnik (56.) und Shinji Okazaki (89.) mussten sich die Knappen in Stuttgart mit 0:3 geschlagen geben und waren damit noch gut bedient. Torhüter Ralf Fährmann, Nachfolger von Manuel Neuer zwischen den Pfosten, verhinderte eine noch deutlichere Abfuhr. Damit muss S04-Coach Ralf Rangnick weiter auf seinen 100. Sieg als Bundesliga-Trainer warten.

Werder Bremen gelang mit dem 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern die angestrebte Wiedergutmachung für die Pokalpleite in Heidenheim. Die Fans im Weserstadion mussten allerdings lange warten, ehe Markus Rosenberg die überlegenen Hanseaten in der 60. Minute in Führung brachte. Neun Minuten vor dem Ende beseitigte der Rückkehrer mit seinem zweiten Tor alle Zweifel am Auftaktsieg.

Auch ohne Didier Ya Konan gelang Hannover beim 2:1 gegen Hoffenheim ein guter Start. Jan Schlaudraff (15.) mit einem schnell ausgeführten Freistoß und Mohammed Abdellaoue (30.) per Foulelfmeter trafen für die Niedersachsen. Auch der Treffer für die Gäste aus dem Kraichgau resultierte aus einem Strafstoß. Sejad Salihovic (18.) traf vom Punkt, nachdem Emanuel Pogatetz im Strafraum zu ungestüm hingelangt hatte.

Die Bundesliga-Premiere von Kölns neuem Coach Stale Solbakken ging mit dem 0:3 gegen den VfL Wolfsburg gründlich daneben. Durch Tore des Ex-Kölners Patrick Helmes (17./90.+3) und von Marcel Schäfer (85.), der einen Eckball direkt verwandelte, entführte der VfL drei Punkte beim FC. Weitere Chancen für einen Kantersieg vergab das vor einer Woche im Pokal gegen Leipzig gescheiterte Team von Felix Magath geradezu fahrlässig. Neben den Punkten verloren die Kölner auch noch Angreifer Milivoje Novakovic (80.) durch die Gelb-Rote Karte.