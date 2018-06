Inhalt Seite 1 — Karriere via Webcam: Youtube-Star aus Angst Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - Die Videoplattform Youtube diente schon so manchem Gesangstalent als Karrieresprungbrett. Der kanadische Popstar Justin Bieber (17) zum Beispiel lud dort private Videos hoch, wurde von seinem heutigem Manager entdeckt und schaffte den Sprung auf die großen Bühnen.

Für die 20-jährige Britin Jemma Pixie Hixon allerdings ist Youtube die einzige Möglichkeit, der Welt ihre Musik zu präsentieren. Die Nachwuchssängerin leidet unter Agoraphobie, krankhafter Angst, und kann seit zwei Jahren ihr Elternhaus im englischen Worcestershire nicht verlassen. Mit ihren selbstgedrehten Videos aber hat sie Tausende Fans im Online-Netzwerk Facebook gefunden und bringt es auf Millionen Klicks bei Youtube.

Bekannt wurde Hixon mit Cover-Versionen von Songs von Rihanna, Lady Gaga und Beyoncé. Ihre selbst aufgenommenen Videos haben mittlerweile mehrere Millionen Klicks aufzuweisen, ihre Version von Lady Gagas Hit «Alejandro» wurde zum meistgesehendsten Video des chinesischen Videoportals Youku. Auch einige eigene Kompositionen hat die Britin ins Internet gestellt.

Hixons Tonstudio sind die eigenen vier Wände ihres Schlafzimmers. Dort singt sie in sexy Outfits, sorgfältig geschminkt und mit langer Mähne und wirft für ihre Fans verführerische Blicke in die Webcam. «Die Veröffentlichung über Youtube gibt mir die Chance, meine Songs mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen. Ich muss dabei nicht mal mein Schlafzimmer verlassen», sagte Hixon im Interview mit der britischen Zeitung «Daily Mirror».

Seit sie sechs Jahre alt ist leidet die Britin unter Panikattacken und verspürt Schwindel, Herzrasen und Übelkeit an öffentlichen Plätzen wie Einkaufszentren. Agoraphobie, auch Platzangst genannt, ist die Angst, an weiten Plätzen in einer Gefahrensituation nicht fliehen zu können. Verwechselungen gibt es oft mit dem der Angst vor engen Räumen. Diese heißt in der Fachsprache Klaustrophobie.

Mit den Jahren wurde Hixons Zustand immer schlimmer. Als 13-Jährige gewann sie einen Gesangswettbewerb und durfte im Fernsehen mit den Mädels der Band Sugarbabes singen. Damals machte ihr der TV-Auftritt noch nichts aus. Hixon probierte verschiedene Therapien aus, die aber bislang keinen Erfolg zeigten.

Die Britin hat sich der Internet-Kommunikation daher mittlerweile mit Haut und Haar verschrieben. Auch negative Kommentare zu ihren Videos oder Spötteleien über ihre Krankheit beantwortet sie gewissenhaft. Unter ihren mehr als 20 000 Fans im sozialen Netzwerk Facebook sind auch zahlreiche deutsche Anhänger. Viele von ihnen nehmen Kontakt zu Jemma auf, um sich Songs zu wünschen. «Hi Jemma, kannst du den "Titanic"-Titelsong für mich aufnehmen? Das wäre toll», schreibt etwa ein Fan auf Facebook.