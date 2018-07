Akron/Frankfurt (dpa) - So hatte sich Deutschlands Golfstar Martin Kaymer die Generalprobe auf das letzte Major des Jahres nicht vorgestellt. Unkonstant bei Abschlägen und Annäherungen hatte er schon nach drei Runden bei der WGC Invitational in Akron/Ohio alle Siegchancen verspielt.

Am Ende lag der 26-Jährige aus Mettmann mit 212 Schlägen (69+70+73) nur auf dem geteilten 42. Platz. «Ich bin frustriert, das war ein Kampftag. Aber ich habe trotz der vielen Fehler unter dem Strich mein Score noch zusammengehalten und bin nicht völlig eingebrochen», meinte Kaymer nach seiner enttäuschenden 73er-Runde am Samstag.

Mit sechs Bogeys allein auf den zweiten neun Löchern konnte er fünf Tage vor der US PGA Championship in Atlanta nicht zufrieden sein. Kommende Woche will er den bisher einzigen Major-Titel seiner Karriere erfolgreich verteidigen, aber dazu bedarf es einer deutlichen Steigerung. «Die Abschläge und Annäherungen waren zu schlecht», gab Kaymer zu.

So lag er vor der Schlussrunde auf dem Par-70-Kurs immerhin 14 Schläge hinter dem führenden Australier Adam Scott (198-62+70+66). Dessen Landsmann Jason Day teilte sich Platz zwei mit dem erst 19-jährigen Japan-Star Ryo Ishikawa (Japan/beide 199). Der Weltranglisten-Erste Luke Donald (201-68+69+64) schob sich mit der tagesbesten 64er Runde auf den geteilten sechsten Platz in Lauerstellung und bewies einmal mehr seine enorme Konstanz in dieser Saison.

Kaymer spielte unterdessen so unkonstant, dass es fast schon wieder konstant war. Hatte er sich zum Auftakt im Firestone GC lediglich ein Bogey geleistet, waren es auf der zweiten Runde bereits fünf Bogeys und zuletzt sogar ein halbes Dutzend. Dazu fiel die Trefferquote für die regulären Schläge auf die Grüns von 78 Prozent zum Start auf 44 Prozent am Samstag. «Der Platz liegt mir nicht unbedingt. Ich habe hier in den vergangenen drei Jahren nie gute Scores erreicht», bekannte Kaymer, der 2010 noch 22. war, davor aber die Plätze 60 und 68 belegte hatte.

Einen Schlag besser als Kaymer lagen der siebenmalige Akron-Sieger Tiger Woods und Phil Mickelson mit je 211 Schlägen (beide USA) auf dem geteilten 38. Rang. Der ehemalige Branchenprimus, der in der Weltrangliste auf Rang 28 zurückgefallen ist, war mit seinem Comeback nach 14-wöchiger Wettkampfpause trotzdem ganz zufrieden: «Die Bälle fliegen wieder wesentlich gerader vom Abschlag und so weit wie noch nie.»