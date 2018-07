Frankfurt/Main (dpa) - Die Notenbanken der Eurozone beraten nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg heute Abend über die Lage an den Finanzmärkten. Die Präsidenten der Notenbanken wollen demnach bei einer Telefonkonferenz besprechen, wie sie die Schuldenkrise in der Eurozone in den Griff bekommen können. Es solle auch darum gehen, wie sich die Abstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Standard & Poor's auf die Märkte auswirken wird. Ein Sprecher der Europäischen Zentralbank wollte die Informationen nicht kommentieren.

