Tokio (dpa) - Die Finanzminister und Notenbankchefs der wichtigsten Industrienationen wollen anscheinend schnell über die Unsicherheit an den Finanzmärkten beraten. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtet, dass die Finanzstaatssekretäre der G7 eine Telefonkonferenz vorbereiten. Offiziell bestätigt ist das aber nicht. Angeblich soll es eine Erklärung geben, noch bevor die asiatischen Börsen morgen öffnen. Absicht sei es, die Spannungen an den Finanzmärkten wegen der Schuldenkrisen in den USA und im Euroland zu dämpfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.