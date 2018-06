Stuttgart/Berlin (dpa) - Der Kompromissvorschlag von Schlichter Heiner Geißler zur Lösung des Streits um das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 zeigt Wirkung. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will den unter- und oberirdischen Doppelbahnhof für Fern- und Regionalverkehr prüfen lassen.

Dabei sieht er sich durch eine repräsentative Umfrage der Freien Universität Berlin gestärkt. Danach sprachen sich 69 Prozent der rund 1000 Befragten Anfang August für ernsthafte Verhandlungen über den Vorschlag aus.

Gegenwind kommt allerdings von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU). Er pocht auf den Bau des Tiefbahnhofs. «Jetzt ist genug geschlichtet. Die zweite Nachspielzeit ist abgelaufen, das Spiel entschieden, da können Herr Geißler und die Gegner des Bahnhofs nicht noch einmal die Regeln ändern», sagte er dem Nachrichtenmagazin «Spiegel». Den von Geißler vorgeschlagenen Kompromiss bezeichnete Ramsauer als «uralt und längst verworfen».

Kretschmann (Grüne) will das Modell trotzdem auf seine Tragfähigkeit abklopfen lassen. «Da der Vorschlag von Herrn Geißler und der SMA kommt, die ein hoch angesehenes Unternehmen in diesem Bereich ist, nehmen wir den Plan sehr ernst», sagte er der «Welt am Sonntag».

Damit liegt er auf einer Linie mit seinem Bundesvorsitzenden Cem Özdemir, der das Großprojekt nach wie vor zu Fall bringen will. «Die Messe ist noch nicht gelesen», sagte Özdemir dem Tagesspiegel am Sonntag». Bevor man «einfach mal so mindestens fünf Milliarden Euro verbuddelt», sollte man das sorgfältig prüfen. «Ich finde es lobenswert, dass Heiner Geißler noch mal einen Kompromissvorschlag gemacht hat.»

Prof. Peter Grottian, der für die Uni Berlin die Umfrage auswertete, sagte zur Zustimmung für den Geißler-Vorschlag: «Konfrontation, Erschöpfung und Friedenssehnsucht sind näher beieinander, als manche wahrhaben wollen. Alle wollen den Mühlstein Stuttgart 21 irgendwie mit Anstand vom Halse haben.»

Die Umfrage ergab allerdings auch, dass sich nach wie vor eine knappe Mehrheit der Baden-Württemberger für Stuttgart 21 ausspricht: Rund 50 Prozent der Befragten stehen hinter dem Projekt, 35 Prozent sind dagegen, 15 Prozent unentschieden. Im Großraum Stuttgart liegt die Zahl der Befürworter mit 58 Prozent sogar noch etwas höher.