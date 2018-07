Rostock (dpa) - Aufsteiger Hansa Rostock muss in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Sieg warten. Der Rückkehrer kam daheim nicht über ein enttäuschendes 0:0 gegen den VfL Bochum hinaus, obwohl der Aufstiegsaspirant nach Gelb-Rot für Philipp Bönig ab der 35. Minute in Unterzahl spielen musste. Die Bochumer, die zuletzt im DFB-Pokal nach Elfmeterschießen in Rostock weitergekommen waren, haben nun vier Punkte auf dem Konto. Hansa hat aus den ersten drei Partien nur zwei Zähler gesammelt.

