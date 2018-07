Bremervörde (dpa) - Eine Badewanne samt Passagier hat ein Autofahrer mit seinem Wagen über eine Landstraße bei Bremervörde gezogen. Der ungewöhnliche Anhänger schlingerte an einem sechs Meter langen Seil hin und her, so die Polizei. Funken flogen in alle Richtungen. In der Wanne saß ein Mann mit Motorradhelm. Ob es eine Wette oder ein dummer Scherz war, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Ein Lastwagenfahrer hatte die Polizei alarmiert. Dem 26 Jahre alten Autofahrer droht nun ein Strafverfahren.

