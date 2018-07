Karlsruhe (dpa) - Gut für Studenten mit Nachwuchs: Wer wegen der Betreuung eigener Kinder erst spät zu studieren beginnt, kann trotzdem noch Ausbildungsunterhalt von den eigenen Eltern verlangen. Das entschied der Bundesgerichtshof in einem Urteil. In den ersten drei Lebensjahren sei «eine persönliche Betreuung durch einen Elternteil regelmäßig geboten», so der BGH. Wenn sich deshalb der Beginn des Studiums oder einer Ausbildung verzögere, dürfe dies nicht dazu führen, dass der eigene Anspruch auf Unterhalt für das Studium entfällt.

