Peking (dpa) - Die Börsen in China und Hongkong sind weiter auf Talfahrt gegangen. Wegen der Angst vor einem Absturz der Börsen nach der Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA und der Sorgen um die Weltwirtschaft fiel der Hang Seng-Index um 2,17 Prozent auf 20 490 Punkte. In China sackte der Shanghai Composite Index um weitere 3,79 Prozent auf 2526 Punkte. Am deutschen Aktienmarkt ist der befürchtete «schwarze Montag» zunächst ausgeblieben. Nach schwächerem Handelsstart drehte der Dax schnell ins Plus. Später allerdings gab der Leitindex wieder 0,40 Prozent ab.

