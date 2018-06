Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat ihre Hilfe für die Hungernden am Horn von Afrika um weitere 2,5 Millionen Euro aufgestockt. Insgesamt stellt Deutschland in diesem Jahr damit 33,5 Millionen Euro direkt und weitere 32 Millionen über die Europäische Union für die Bekämpfung der Hungersnot in Somalia, Äthiopien und Kenia zur Verfügung. Die zusätzlichen Mittel sollen unter anderem für Hilfsflüge des Welternährungsprogramms und für den Aufbau von Notkliniken des Roten Kreuzes in schwer zugänglichen Gebieten genutzt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.