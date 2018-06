Inhalt Seite 1 — Dax fällt auf neues Jahrestief Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt (dpa) - Der Dax ist am Montag nach der Ratingabstufung der USA bei 6.015 Punkten auf den tiefsten Stand seit elf Monaten gefallen. Nach einem leichten Plus am Morgen entschied sich der deutsche Leitindex für eine fortgesetzte Talfahrt und stand am Nachmittag 2,69 Prozent tiefer bei 6.068,46 Punkten.

Zunächst hatte das Krisenmanagement der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen mit beruhigenden Aussagen der G7-Finanzminister noch geholfen, weiteren Schaden durch den Verlust der Topbonität US-amerikanischer Staatsanleihen auszugleichen. In der Vorwoche war der Dax trotz der Einigung im US-Schuldenstreit in der längsten Verlustserie seit 1993 bereits um fast 13 Prozent abgerutscht. Der MDax büßte zuletzt weitere 5,02 Prozent ein auf 8.676,61 Punkte ein, der TecDax verlor 3,80 Prozent auf 690,51 Punkte.

Die am Wochenende von einigen Marktbeobachtern befürchtete neuerliche Panik an den Aktienbörsen mit einem "schwarzen Montag" blieb zunächst aber aus, obwohl die USA nur wenige Tage nach der Schuldeneinigung erstmals in der Geschichte ihre Bestnote als zuverlässiger Schuldner verloren hatten.

Trevor Greetham von der Fondsgesellschaft Fidelity International sagte: "Die Rating-Abstufung kommt nicht überraschend und die Verkäufe der letzten Woche waren zum Teil von Gerüchten über diesen Schritt getrieben." An den Börsen könnte die Gewissheit um den Verlust des Top-Ratings auch zu einer Erleichterungs-Rally statt zum Ausverkauf führen. Indes haben die von der EZB signalisierten Käufe italienischer und spanischer Staatsanleihen eine durchschlagende Wirkung gezeigt und die Renditen deutlich fallen lassen.

Finanzwerte und dabei insbesondere die Aktien der Versicherer zählen bis zum Nachmittag zur Überraschung einiger Anleger zu den Favoriten. Die Titel gelten als ein Seismograph für die Sorgen um die angespannte Verschuldungslage. Die Papiere der Deutschen Bank erlebten wie an den Vortagen eine Berg- und Talfahrt und schwankten zwischen einem Tief bei 32,415 Euro und einem Hoch bei 34,600 Euro heftig hin und her - zuletzt rutschten sie aber um 1,65 Prozent auf 32,780 Euro ab.

Der Versicher Munich Re hielt sich dagegen mit plus 0,39 Prozent auf 93,16 Euro an der Dax-Spitze. Börsianer verwiesen auf die Anleihenkäufe der EZB, die für Beruhigung sorgten. Die Reaktion der Währungshüter auf die jüngsten Verwerfungen an den Märkten kann der Royal Bank of Scotland zufolge als "kraftvolle" Antwort verstanden werden.

Ganz oben auf den Verkaufslisten landeten aber Autowerte wegen negativen Analystenkommentaren zu dem Sektor. BMW-Papiere standen mit minus 7,32 Prozent auf 56,05 Euro am Dax-Ende. Dabei ist der Münchener Autobauer mit einem weiteren Absatzrekord in die zweite Jahreshälfte gestartet.