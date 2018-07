Frankfurt/Main (dpa) - Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt: Der Dax ist unter dem Eindruck einer schwachen Wall Street am Nachmittag immer weiter gefallen und riss dabei auch die 6000-Punkte-Marke. Bis gegen 17.00 Uhr hatte das wichtigste deutsche Börsenbarometer rund 5 Prozent eingebüßt, das Tagestief lag bei 5927 Punkten. Auch der Dow Jones Industrial büßte mehr als 3 Prozent ein. Nach der Abstufung des US-Kreditratings durch die Ratingagentur Standard & Poor's am Freitag war für heute ein regelrechter Börsencrash erwartet worden.

