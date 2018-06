Assad-Regime unter Druck der Araber - Verhaftungswelle

Damaskus (dpa) - Das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad bekommt zunehmend den Druck der anderen arabischen Staaten zu spüren. Saudi-Arabien, Kuwait und Bahrain beriefen ihre Botschafter in Damaskus zu Konsultationen in ihre Heimat ein. Der saudische König Abdullah kritisierte Syrien in einer Fernsehansprache mit scharfen Worten. Die Bundesregierung forderte Assad dringend zu einem Ende der Gewalt auf. In Syrien geht aber die Unterdrückung der Protestbewegung weiter: mit der Jagd auf Oppositionelle und neuen Toten.

Bundesregierung gibt weitere Millionen für Afrika

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat ihre Hilfe für die Hungernden am Horn von Afrika um weitere 2,5 Millionen Euro aufgestockt. Insgesamt stellt Deutschland in diesem Jahr damit 33,5 Millionen Euro direkt und weitere 32 Millionen über die Europäische Union für die Bekämpfung der Hungersnot in Somalia, Äthiopien und Kenia zur Verfügung. Die zusätzlichen Mittel sollen für Hilfsflüge des Welternährungsprogramms und für den Aufbau von Notkliniken des Roten Kreuzes in schwer zugänglichen Gebieten genutzt werden. Weitere geförderte Hilfsprojekte betreffen die medizinische Grundversorgung von Kindern sowie die Trinkwasserversorgung von Flüchtlingen.

Sondersitzung des israelischen Parlaments wegen Protesten

Jerusalem (dpa) - Angesichts der größten sozialen Proteste in der israelischen Geschichte hat das Parlament in Jerusalem eine Sondersitzung angesetzt. Ein Sprecher der Knesset bestätigte, die Versammlung sei auf Antrag der Opposition für Dienstag kommender Woche geplant. Thema der Beratungen seien die hohen Lebenshaltungskosten sowie der Wohnungsmangel. Am Samstag hatten etwa 300 000 Menschen gegen die hohen Lebenshaltungskosten in Israel protestiert. Allein in Tel Aviv gingen etwa eine Viertelmillion Menschen auf die Straße.

Bruchlandung von Militärhubschrauber in Afghanistan