Dax fällt auf neues Jahrestief

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist nach der Ratingabstufung der USA bei 6015 Punkten auf den tiefsten Stand seit elf Monaten gefallen. Die befürchtete Panik blieb aber zunächst aus. Nach einem leichten Plus am Morgen entschied sich der deutsche Leitindex für eine fortgesetzte Talfahrt und stand am Nachmittag 2,69 Prozent tiefer bei 6068 Punkten. Zunächst hatte das Krisenmanagement der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen mit beruhigenden Aussagen der G7-Finanzminister noch geholfen, weiteren Schaden durch den Verlust der Topbonität der US-Staatsanleihen auszugleichen. Der MDax büßte weitere 5,02 Prozent ein, der TecDax verlor 3,80 Prozent. Am Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 2,15 (Freitag: 2,11) Prozent. Der Euro stieg: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,4225 (1,4155) US-Dollar.

Fluglotsen wollen Dienstag streiken - Gericht entscheidet

Frankfurt (dpa) - Die Fluglotsen wollen nach der Absage vergangene Woche nun am Dienstagmorgen streiken und damit nahezu den gesamten Luftverkehr über Deutschland für sechs Stunden lahmlegen. Die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) kündigte einen Ausstand von 06.00 bis 12.00 Uhr an. Lediglich ein Notdienst werde gewährleistet. Erneut versucht die Deutsche Flugsicherung (DFS), den Streik mit einer einstweiligen Verfügung zu verhindern. Das Arbeitsgericht Frankfurt sollte darüber noch am Montag entscheiden, am Nachmittag begann die Verhandlung. Die GdF hatte ein konkretes Gesprächsangebot verstreichen lassen, weil damit kein neues Angebot verbunden war.

Niederländer Terium wird ab Juli 2012 neuer RWE-Vorstandschef

Essen (dpa) - Im Nachfolgestreit beim zweitgrößten deutschen Energieversorger RWE sind die Würfel gefallen: Der Niederländer Peter Terium soll ab Juli 2012 Nachfolger von Amtsinhaber Jürgen Großmann werden. Der Aufsichtsrat werde den 47-Jährigen ab diesem Zeitpunkt zum Vorstandsvorsitzenden ernennen, teilte das Unternehmen am Montag in Essen mit. Großmann räumt damit seinen Posten etwas früher als bisher geplant. Sein Vertrag lief offiziell bis September 2012. Der im RWE-Vorstand für das operative Geschäft zuständige Rolf Martin Schmitz soll stellvertretender Vorstandschef werden. Mit dem Verkauf eigener Aktien und einer Kapitalerhöhung will RWE 2,5 Milliarden Euro einnehmen, wie der Konzern bekannt gab.

EZB drückt Renditen italienischer und spanischer Anleihen