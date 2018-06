Düsseldorf (dpa) - Der Aufsichtsrat von Eon will die Reaktion des Energiekonzerns auf den Atomausstieg Deutschlands beraten. Heute Montag kommt das Eon-Kontrollgremium an einem geheim gehaltenen Ort zu einer Strategiesitzung zusammen. Dem Vernehmen nach sollte die mit Spannung erwartete Sitzung am Vormittag oder am Mittag beginnen. Die Arbeitnehmervertreter wollen den Vorstand dabei zur Rede stellen, nachdem in Medienberichten schon seit Tagen von einem massiven Arbeitsplatzabbau und auch Standortschließungen zu lesen ist.

