Inhalt Seite 1 — Fluglotsen wollen Dienstag streiken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt (dpa) - Die Fluglotsen lassen nicht locker: Nach der Absage vergangene Woche wollen sie nun am Dienstagmorgen streiken und damit nahezu den gesamten Luftverkehr über Deutschland für sechs Stunden lahmlegen.

Die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) kündigte am Montag einen Ausstand von 06.00 bis 12.00 Uhr an. Lediglich ein Notdienst werde gewährleistet. Erneut versucht die Deutsche Flugsicherung (DFS), den Streik mit einer einstweiligen Verfügung zu verhindern. Das Arbeitsgericht Frankfurt sollte darüber noch am Montag entscheiden.

Die GdF hatte ein konkretes Gesprächsangebot für diesen Montag verstreichen lassen, weil damit kein neues Angebot verbunden war. «Wir sehen keine Notwendigkeit, in Verhandlungen mit der Deutschen Flugsicherung zu kommen, und auch keine Möglichkeit, weil sich die Sachlage nicht geändert hat», erklärte Tarifvorstand Markus Siebers. Inhaltlich habe sich in der vergangenen Woche nichts getan.

Sollten die Fluglotsen tatsächlich ihre Arbeit niederlegen, «dann bedeutet das: Keine Starts, keine Landungen und auch keine Überflüge», sagte DFS-Sprecherin Kristina Kelek. Das Unternehmen hat aber jederzeit die Möglichkeit, die Schlichtung anzurufen und so einen Streik um Wochen nach hinten zu verschieben.

Am Mittwoch vergangener Woche hatte die GdF den für Donnerstag geplanten Streik abgesagt, nachdem das Arbeitsgericht eine Tarifforderung für nicht rechtmäßig erklärt hatte. Diese und eine weitere Forderung wurden fallengelassen, so dass es am Montag weniger Angriffsfläche für die Juristen der DFS gab.

Fluggesellschaften wie auch die Flughäfen bereiteten sich auf den drohenden Streik vor. «Wir fahren unseren Sonderplan für solch einen Fall hoch», sagte ein Sprecher des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport. Für die Passagiere sollten die Umstände so erträglich wie möglich gehalten werden. Nach Angaben der Fraport könnten allein in Frankfurt 500 bis 600 Flüge betroffen sein. Deutschlandweit sind es rund 2500. «Wir stellen uns darauf ein, dass Passagiere stranden werden.» Laut Deutschem Reiseverband (DRV) sind an einem durchschnittlich Augusttag rund 600 000 Passagiere auf den deutschen Flughäfen unterwegs.

Bei der Lufthansa hieß es: «Leidtragende sind natürlich die Fluggäste und wir als Airline.» Am Dienstag werde voraussichtlich ein Notfallplan gelten. Reisende sollten sich regelmäßig auf der Internetseite der Airline informieren.