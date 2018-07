Saarbrücken (dpa) - Nach zwölf Jahren an der Spitze der saarländischen Landesregierung tritt Ministerpräsident Peter Müller heute zurück. Er hatte diese Entscheidung bereits im Januar bekannt gegeben. Am Mittwoch soll im Landtag die bisherige Sozialministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zu seiner Nachfolgerin gewählt werden. Danach will Müller auch sein Landtagsmandat zurückgeben und sich ganz aus der aktiven Politik zurückziehen. Er strebt einen Posten als Verfassungsrichter in Karlsruhe an.

