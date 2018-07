Berlin (dpa) - Der mutmaßliche Doppelmörder von Berlin ist gefasst. Der 25-Jährige wurde festgenommen worden, als er kurz vor Mitternacht in einen U-Bahnhof im Bezirk Neukölln gehen wollte. Als er aus einem Taxi aussteigen wollte, griff ein Spezialeinsatzkommando zu, so die Polizei. Der Mann sei unbewaffnet gewesen, habe keinen Widerstand geleistet und die Ermittler zu einer nahe des Tatortes versteckten Pistole geführt. Der Mann soll am vergangenen Donnerstag zwei Frauen im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen erschossen haben.

