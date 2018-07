Inhalt Seite 1 — Neue Saison, alte Bayern-Sorgen Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Geht das schon wieder los? Mit über 40 Millionen Euro hatten sich die Münchner verstärkt und zur Attacke auf Borussia Dortmund geblasen. Vollgas-Fußball zeigt zunächst wieder aber nur der BVB. Bei den Bayern ist noch Sand im Getriebe - und Manuel Neuer patzt.

Die enttäuschten Mienen von Karl-Heinz Rummenigge, Karl Hopfner und Uli Hoeneß auf der Tribüne erinnerten nach dem Patzer von Hoffnungsträger Manuel Neuer beim 0:1 gegen Gladbach sehr an schmerzhafte Stunden aus der vergangenen Saison. Geht das schon wieder los? Borussia Dortmund brilliert, der FC Bayern stottert zum Saisonstart erneut. Dass dazu noch sechs Warnschüsse von Champions-League-Gegner FC Zürich abgefeuert wurden und der nächste Liga-Gegner von Dauer-Widersacher Felix Magath trainiert wird, passte zum Fehlstart.

«Wir dürfen nicht an Horrorszenarien denken, dass es eine Saison wie letztes Jahr wird», mahnte Torschützenkönig Mario Gomez. Auch wenn die Bayern als Tabellenzwölfter gleich wieder in der Situation sind, die man unbedingt vermeiden wollte. «Wir müssen leider jetzt schon wieder nach dem ersten Spieltag feststellen, dass wir der Spitze hinterherlaufen müssen», brachte Rummenigge den ärgerlichen Eröffnungsspieltag auf den Punkt.

Beim BVB mochte man die Momentaufnahme nicht überbewerten. «Ich glaube nicht, dass man nach dem ersten Spieltag schon so viel sagen kann. Bayern ist immer noch der Titelfavorit Nummer 1», sagte der vor seinem Länderspiel-Debüt stehende Dortmunder Ilkay Gündogan vor der Partie gegen Brasilien. Man nehme die Niederlage wahr, aber das ändere nichts an der Rollenverteilung. «Unsere Zielsetzung werden wir nicht so schnell ändern», sagte der Mittelfeldspieler, der mit den Dortmundern wieder ins internationale Geschäft will.

Im Kreise des DFB-Teams traf Gündogan auch auf Manuel Neuer, den der Fehler vom Vortag auch noch am Montag gewurmt haben dürfte. «Da sehe ich natürlich blöd aus», hatte der Nationaltorwart nach seinem Missgeschick erklärt. Wie Jean Marie Pfaff vor 30 Jahren nach Einwurf von Uwe Reinders war auch ihm im ersten Liga-Auftritt für den FCB ein dicker Patzer unterlaufen.

Zwar fand Trainer Jupp Heynckes die Leistung des Rekordmeisters bei der Heimpleite gegen Borussia Mönchengladbach «gut anzusehen» - aber auch «nicht so zwingend». Zu schematisch und ohne Überraschungsmomente zeigte sich das Team im Angriff. Wirklich Zeit zur Aufarbeitung der erst dritten Bayern-Heimpleite zum Saisonauftakt hat der 66-Jährige nicht. Wegen Länderspielen sind seine Profis erst von Donnerstag an wieder an der Säbener Straße zurück.

Während Dortmunds Coach Jürgen Klopp seinen Vollgas-Fußball mit dem Meister-Team fortsetzt als hätte es gar keine Sommerpause gegeben, steht Heynckes noch am Anfang seiner Mission. «Wir haben gewusst, dass viel Arbeit vor uns liegt», betonte der neue Bayern-Trainer. Immer wieder hatte sich seine Elf im «Spinnennetz» der Gladbacher verfangen, so Heynckes. Anders als dem BVB fehlt den Münchnern (noch) die auch von Kapitän Philipp Lahm vermisste «Kreativität». Sky-Experte Franz Beckenbauer sprach gar von «Hilflosigkeit» - der Wechsel von Ballbesitz-Fußball à la van Gaal zum Tempo-Kick funktioniert nicht auf Knopfdruck.