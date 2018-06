New York (dpa) - Ausgelöst durch die abgestufte Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten sind die Kurse an den US-Börsen erneut abgestürzt. Die Talfahrt beschleunigte sich bis Handelsschluss, so dass der Leitindex Dow Jones letztlich mehr als 600 Punkte einbüßt. Er schloss mit minus 5,55 Prozent auf 10 809 Punkte und damit auf dem tiefsten Schlussstand seit dem 4. Oktober 2010. Aus Angst vor einer weiteren Eskalation setzte der Goldpreis zu einer rasanten Rekordjagd an, während die Ölpreise kräftig fielen.

