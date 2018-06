Kuala Lumpur (dpa) - Ein Erdrutsch nach heftigen Regenfällen hat in Malaysia neun Menschen verschüttet, sieben von ihnen kamen ums Leben. Die anderen beiden konnten von den Rettungskräften schwer verletzt befreit werden. Der Erdrutsch am Fuß des Cameron-Hochlandes rund 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kuala Lumpur verschüttete drei Häuser. 60 Familien in unmittelbarer Nähe wurden in Sicherheit gebracht, weil ihre Häuser in der Gefahrenzone lagen.

