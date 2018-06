London (dpa) - Nach der dritten Krawallnacht in London sind die Polizeizellen in der britischen Hauptstadt mit jugendlichen Randalierern gefüllt. Allein in der letzten Nacht seien etwa 200 Krawallmacher festgenommen worden, sagte ein Sprecher von Scotland Yard. Seit Beginn der Randale am Wochenende stieg die Zahl der Festnahmen damit auf 450. Alle Zellen seien belegt, sagte der Sprecher. Die Polizei arbeitete nach eigenen Angaben an der Belastungsgrenze. 21 000 Notrufe seien in der Nacht eingegangen - vier mal so viele wie normal, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.