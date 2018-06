Karlsruhe (dpa) - Wegen islamistischer Internet-Propaganda hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen einen 25-jährigen staatenlosen Palästinenser vor dem Oberlandesgericht Koblenz erhoben. Er soll unter anderem in Internetforen der «Globalen Islamischen Medienfront» für den Dschihad geworben haben. In sieben Fällen habe er Videos von Enthauptungen und Anschlägen veröffentlicht, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Außerdem habe er dafür geworben, sich am bewaffneten Kampf des Terrornetzwerks Al-Kaida zu beteiligen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.